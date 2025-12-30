Dresden/Erfurt/Magdeburg - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in der Silvesternacht dick einpacken. Denn es wird kalt, wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte. Am Mittwoch stehen tagsüber dichte Wolken am Himmel, im Tiefland fällt Regen oder Schneeregen. In Lagen oberhalb von 500 Metern schneit es. Im Auto oder bei Spaziergängen ist Vorsicht geboten, denn es kann glatt werden. Die Temperaturen liegen bei 2 bis 4 Grad, in höheren Lagen bei -2 bis 1 Grad.