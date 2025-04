Am Mittwoch scheint vom Westen bis in den Südwesten und an der Ostsee länger die Sonne. Über den Rest des Landes ziehen immer wieder Wolkenfelder, im Osten ist der Vorhersage zufolge geringer Regen möglich. Es wird 13 bis 18 Grad warm, an der Nordsee ist es dagegen kühler.