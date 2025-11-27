Wetter-Vorhersage: Regen trifft auf Frost – Glatteisgefahr im Südosten

Meteorologe: Lage durchaus angespannt

Die Glatteisgefahr kann sich in der Nacht auf Samstag im Südosten noch erhöhen, denn dann soll es in einem größeren Gebiet regnen. "Vor allem von Ulm über das kalte Donautal bis zum Bayerischen Wald und weiter südöstlich ist die Lage bis zum Samstagmorgen durchaus angespannt und nicht ungefährlich", erklärte Reuter.