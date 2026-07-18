Wetter-Vorhersage: Gewitter klingen ab, kühlere Temperaturen folgen

Offenbach (dpa/lhe) - Einzelne Schauer oder kurze Gewitter, aber sonst ruhiges Wetter sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende in Hessen vorher. Blitz und Donner verabschieden sich demnach am Sonntag aus weiten Teilen des Bundeslands, danach ist es heiter bis wolkig.