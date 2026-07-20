Wetter-Vorhersage: Deutschlandwetter bleibt zweigeteilt

Anders sehe es dagegen im Südwesten und Süden aus: Dort gebe es in den kommenden Tagen wenige Wolken und entsprechend viel Sonne. Die Höchstwerte erreichten um 25 Grad, am Oberrhein seien teilweise sogar bis knapp 30 Grad möglich, sagt Jonas. "Was auch dort die Freiluft-Sportler freut, macht im Kleinen den Gärtnern, im Großen dann auch den Hydrologen aber durchaus Sorgen. Denn die Trockenheit in den genannten Gebieten hält weiter an, und nennenswerte Regenfälle sind bis zum kommenden Wochenende nicht zu erwarten."