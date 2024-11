Wetter: Viele Wolken zum Wochenstart

In der Nacht zu Montag breitet sich dichter Nebel aus. Die Temperaturen fallen auf fünf bis null Grad, vereinzelt sogar bis minus zwei Grad. Der DWD warnt vor allem in den östlichen Mittelgebirgen und an den Alpen vor Frost und Reifglätte. Am Montag ist es überwiegend nebelig oder stark bewölkt. Die Sonne kommt nur an den Alpen durch. In Franken regnet es ab Mittag. Laut DWD erreichen die Temperaturen maximal drei bis acht Grad.