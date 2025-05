Wetter: Viel Sonnenschein und kühle Nächte in Bayern erwartet

München (dpa/lby) - Weiterhin viel Sonne wird im Freistaat erwartet, die Nächte können aber dennoch kalt werden. Am Dienstag liegen die Höchstwerte in Bayern um die 20 Grad, am wärmsten wird es mit 23 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an Main und Donau.