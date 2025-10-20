Wetter: Viel Regen, Wind und nur kurze Sonnenpausen in Bayern

München (dpa/lby) - Regen, Wind und nur kurze sonnige Abschnitte prägen das wechselhafte Wetter in Bayern. Ein Tief mit Zentrum bei den Britischen Inseln weitet seinen Einfluss laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) allmählich bis zu den Alpen aus, im Tagesverlauf erreicht seine Kaltfront Bayern. Zunächst soll es meist stark bewölkt bleiben, vor allem in Franken setzt im Tagesverlauf dann Regen ein. An den Alpen und im Südosten zeigt sich laut DWD noch etwas Sonnenschein. Die Temperaturen sollen zwischen 10 bis zu 18 Grad liegen. Dazu kündigt der DWD schwachen bis mäßigen Wind an, in den Alpen zeitweise sogar mit Böen.