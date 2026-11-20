München (dpa/lby) - Viel Regen und Wind, ein Temperatursturz und vielleicht sogar Schnee bis ins Flachland: Das steht den Menschen in Bayern am Wochenende bevor. Nach Dauerregen am Donnerstag soll es auch am Freitag nicht viel besser werden. Regen und Wind bleiben erhalten, die Temperaturen sind mit bis zu 11 Grad noch recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. In den Alpen liegt die Schneefallgrenze bei etwa 1.500 Metern.