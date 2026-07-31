Wetter Verkäufe mobiler Klimaanlagen mehr als verdoppelt

Im Mai wurden rund 79.700 Geräte gekauft, etwa 56.100 mehr als im Vorjahresmonat (plus 238 Prozent). Im Juni stieg die Zahl der verkauften Geräte um 159.100 auf rund 290.200 (plus 121 Prozent). Laut NIQ handelt es sich – sowohl für Juni als auch im ersten Halbjahr – um die höchsten Werte seit Anfang 2023. Ältere Daten liegen dem Unternehmen nicht vor.