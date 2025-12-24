Wetter: Vereinzelt fällt Schnee, aber zumeist grüne Weihnacht

München (dpa/lby) - Knackig kalt, sonnig, aber kaum Schnee: Die Weihnachtstage werden in Bayern eher grün als weiß. Dafür verwöhnt die Sonne den Freistaat. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, startet Heiligabend zunächst vielerorts stark bewölkt bis bedeckt. Im Süden fallen vereinzelt ein paar Schneeflocken. Die Temperatur liegt mancherorts bei minus zwei Grad, etwa in den östlichen Mittelgebirgen. Im Spessart könnten es bis zu vier Grad plus werden.