Dresden (dpa/sn) - Unwetter ziehen heute über Teile von Sachsen. Bis in den Vormittag hinein rechnet der Deutsche Wetterdienst vom Erzgebirge bis zur Oberlausitz gebietsweise mit Gewitter und Starkregen. Auch stürmische Böen mit einer Windgeschwindigkeit bis zu bis 65 Kilometer pro Stunde sind der Prognose zufolge möglich. Örtlich eng begrenzt könne es zu Regenmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden kommen, hieß es. Mehrstündiger Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 35 Liter pro Quadratmeter sei zudem auch unabhängig der Gewitter möglich.