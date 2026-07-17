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Wetter Unwetter: Feuerwehren rücken zu zahlreichen Einsätzen aus

Starke Regenfälle und umgestürzte Bäume beschäftigen aktuell die Feuerwehren in Thüringen. Besonders betroffen sind bislang mehrere Landkreise und die Stadt Jena.

Wetter: Unwetter: Feuerwehren rücken zu zahlreichen Einsätzen aus
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Die Feuerwehren in Thüringen sind aktuell wegen zahlreicher Unwetterschäden im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Erfurt (dpa/th) - Unwetter sorgen in Thüringen aktuell für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In den Kreisen Hildburghausen und Sonneberg sind die Einsatzkräfte derzeit mit der Beseitigung von Unwetterschäden beschäftigt. Im Saale-Holzland-Kreis, dem Saale-Orla-Kreis und in Jena sorgen starke Regenfälle und herabgestürzte Äste aktuell für zahlreiche Einsätze, teilte die Leitstelle auf dpa-Anfrage mit. Auf der A71 nördlich des Erfurter Kreuzes hat es nach Angaben des Lagezentrums der Polizei in Erfurt mehrere Unfälle gegeben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, ist bislang unklar, so ein Sprecher.

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In Gompertshausen im Kreis Hildburghausen wurden fünf Fahrzeuge durch herabfallende Dachziegel beschädigt. In Probstzella im Kreis Saalfeld-Rudolstadt haben umgestürzte Bäume die B85 teilweise blockiert. In Katzhütte ist eine Stromleitung beschädigt worden.