Erfurt (dpa/th) - Unwetter sorgen in Thüringen aktuell für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In den Kreisen Hildburghausen und Sonneberg sind die Einsatzkräfte derzeit mit der Beseitigung von Unwetterschäden beschäftigt. Im Saale-Holzland-Kreis, dem Saale-Orla-Kreis und in Jena sorgen starke Regenfälle und herabgestürzte Äste aktuell für zahlreiche Einsätze, teilte die Leitstelle auf dpa-Anfrage mit. Auf der A71 nördlich des Erfurter Kreuzes hat es nach Angaben des Lagezentrums der Polizei in Erfurt mehrere Unfälle gegeben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Unwetter stehen, ist bislang unklar, so ein Sprecher.