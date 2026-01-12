Die schneearmen Winter der vergangenen Jahre haben wohl, vor allem in der Kreisstadt, die Erfahrungen mit winterlichen Wetter verblassen lassen. Aber kommt der Straßenverkehr nicht jedes Jahr ins Stocken, sobald sich die weiße Pracht zum ersten Mal zeigt? Angekündigt waren Schneefall und rutschige Straßen lang genug, um sich gedanklich darauf einzustellen. Vielleicht ist damit zu erklären, dass sich zumindest die Unfälle am Wochenende und am Montag in Grenzen hielten. Die Meininger Busbetriebe konnten am Montagmorgen jedenfalls zufrieden feststellen, dass sich bis dato kein Unfall ereignet hatte, an dem ein Bus beteiligt gewesen wäre. Fast immer kommt es letztlich gar nicht so schlimm, wie es die Wetterprognosen fürchten ließen. Freilich sorgte der Schneefall am Montagmorgen trotzdem für Behinderungen im Straßenverkehr, weil es langsamer voranging oder ein Fahrzeug die anderen zum Stoppen zwang. Doch Chaos sieht anders aus.