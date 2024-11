Wetter und Verkehr: Starker Schneefall sorgt für Unfälle auf Bayerns Straßen

München (dpa/lby) - Starke Schneefälle haben den Winter nach Bayern gebracht und vor allem im Süden des Freistaats für Unfälle und schneebedeckte Fahrbahnen gesorgt. Im Allgäu ereigneten sich bei starkem Schneefall und auf zum Teil schneebedeckter Fahrbahn bereits am frühen Donnerstagabend mehrere Unfälle. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten berichtete, um Immenstadt und Sonthofen sei es innerhalb einer halben Stunde zu rund zehn Unfällen gekommen. Verletzte habe es keine gegeben, sondern nur Blechschäden. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim berichtete in der Nacht zunächst noch von keinen größeren witterungsbedingten Vorkommnissen.