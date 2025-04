Wetter und Verkehr: Regen und volle Autobahnen zum Osterende in Bayern erwartet

Am Ostermontagnachmittag ziehen demnach Schauer aus dem Allgäu bis nach Oberfranken. In Schwaben und Franken werden zudem Gewitter erwartet, so der DWD. Ab Dienstag bleibt es vermehrt trocken, nur in Franken und an den Alpen ist mit Regen zu rechnen. Am darauffolgenden Tag wird es nach der Einschätzung des DWD dort bereits wieder vermehrt regnen und gewittern.