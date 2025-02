Wetter und Verkehr: Frost, Nebel und glatte Straßen in Thüringen

In Thüringen kam es am Morgen örtlich zu glatten Straßen. Die Polizeistellen sprechen jedoch von keiner außergewöhnlichen Unfalllage durch winterliche Straßenverhältnisse. In den frühen Morgenstunden ereigneten sich im Landkreis Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis zwei Unfälle, bei denen Autos von der glatten Fahrbahn abgekommen sind. Es gab Leichtverletzte.