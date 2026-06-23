Wetter und Hitze: Bis zu 41 Grad - Temperaturen rekordverdächtig

Offenbach - Tagsüber Hitze und nachts kaum Abkühlung: Deutschland schwitzt in der aktuellen Hitzewelle rund um die Uhr. Und in den kommenden Nächten wird es laut Deutschem Wetterdienst noch wärmer. Es sei durchaus denkbar, dass die Temperaturen in größeren Ballungsgebieten im Westen nachts nicht unter 24 oder 25 Grad sinken - "also volltropische und wohl auch rekordverdächtige Verhältnisse und ohne Klimaanlage eigentlich auch schon unerträglich", sagt Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale.