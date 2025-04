Bieberbach (dpa/lby) - Mehr als 10.000 kunstvoll bemalte Eier am Osterbrunnen von Bieberbach in der Fränkischen Schweiz locken auch heuer wieder zahlreiche Ausflügler und Touristen an. Sie bestaunen die kleinen Kunstwerke, die an Girlanden aus Tannenzweigen befestigt waren.