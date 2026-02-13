Wetter Überschwemmungen drohen – Hochwasserlage bleibt angespannt

München (dpa/lby) - Tauwetter, Dauerregen, Sturm: Es bleibt ungemütlich in Bayern. Vor allem in Nordbayern gibt es Überschwemmungen: Die markante Schneeschmelze und die wiederholten Regenfälle brachten bei den meisten nordbayerischen Pegeln Hochwasser. Die beiden oberfränkischen Flüsse Aisch und Itz überschritten am frühen Morgen die Meldestufe drei, des insgesamt vierstufigen Warnsystems. Für die Landkreise Coburg und Bamberg gab es Warnungen, dass auch bebaute Gebiete überschwemmt werden könnten. Weitere Flüsse in der Nordhälfte des Freistaates führen Wassermengen in den Meldestufen eins und zwei.