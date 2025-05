München (dpa/lby) - Die letzte Mai-Woche startet in Bayern mit Regen - vor allem im Süden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in einigen Staulagen der Alpen bis Montagabend bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen 36 Stunden. Zudem bestehe das Risiko für einzelne Gewitter. In der Nacht zum Montag können von Westen her Gewitter mit Windböen und kleinkörnigem Hagel nach Bayern ziehen. Im Norden soll es am Montag auch längere sonnige Abschnitte im Laufe des Tages geben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen bei 16 bis 21 Grad.