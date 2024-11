In den kommenden Tagen begleitet die Menschen in Thüringen laut DWD das herbstliche Schmuddelwetter weiter und die Temperaturen sinken noch einmal deutlich. Bis zur Mitte der Woche wird die 8-Grad-Marke nicht überschritten. Auch in den Nächten soll es bei Werten knapp unter null Grad frostig werden.