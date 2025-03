Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen laut Schwienbacher mild und erreichen bis zu 15 Grad. Typisch für die aktuelle Jahreszeit sei außerdem die Regelmäßigkeit der Niederschläge: So falle Regen meist am späten Nachmittag und Abend, aber nur selten in der Nacht, erläuterte der Meteorologe. Ab Mittwoch erwartet der DWD wieder ein Hochdruckgebiet über Süddeutschland, das bis Samstag andauern soll.