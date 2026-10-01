Lohr (dpa/lby) - Die unterfränkische Stadt Lohr am Main beschränkt wegen der monatelangen Trockenheit den Wasserverbrauch im knapp 800 Einwohner zählenden Ortsteil Ruppertshütten. Rasensprengen und Blumengießen im Garten sind vorerst ebenso wenig erlaubt wie das Befüllen von Swimmingpools und Planschbecken. Privathaushalte dürfen auch Wege und Hausfassaden nicht mehr mit Wasser reinigen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ruppertshütten ist ein etliche Kilometer nördlich der eigentlichen Stadt Lohr gelegenes Dorf im Spessart.
Wetter Trockenheit: Dorf im Spessart muss Wasser sparen
dpa 01.10.2026 - 09:07 Uhr