Die Einschränkung des Wasserverbrauchs soll sicherstellen, dass für die Einwohner noch genügend Trink- und für die Feuerwehr Löschwasser zur Verfügung steht. Die Dorfbewohner sollen aber auch den Verbrauch von Trinkwasser auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Mainfranken ist die wärmste Region Bayerns, nach der langen Trockenheit ist der Grundwasserspiegel in den vergangenen Monaten vielerorts stark abgesunken. Einschränkungen des Wasserverbrauchs gab es in den vergangenen Monaten auch in anderen Orten Bayerns, zeitweise sogar in München.