Waldbrandgefahr teilweise sehr hoch

Die Bedingungen für eine Abkühlung beim Baden sind gut, erhöhen allerdings auch das Risiko für Waldbrände in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst meldet für Sonntag an allen Stationen mindestens eine mittlere Gefahr, an vielen Orten sogar hohe Waldbrandgefahr. Sehr hoch ist sie unter anderem an den mittelfränkischen Stationen in Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber.