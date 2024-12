Wetter: Trockenes und teilweise sonniges Silvester in Bayern

München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern können sich auf ein regenfreies Silvester freuen. In einigen Teilen des Landes werde am Dienstag sogar die Sonne scheinen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. In Ostbayern und nördlich des Mains bleibe es jedoch trüb und frostig. Die Temperaturen werden dort voraussichtlich nur auf minus zwei Grad steigen. Ansonsten sagt der DWD Temperaturen von null bis plus drei Grad und im Alpenvorland plus vier bis plus zehn Grad voraus.