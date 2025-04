Bis in die Morgenstunden vom Freitag könnten vor allem an der Rhön bis zu über 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Trotz der trockenen Böden im Norden Bayerns soll es aber nicht zu größeren Überschwemmungen kommen. Nach dem nassen Start in den Freitag soll es laut DWD im Norden Bayerns zunehmend trocken werden. Stellenweise könnte auch die Sonne scheinen. Vor allem an den Alpen und im südlichen Vorland soll es aber bis in die Nacht zum Samstag regnen.