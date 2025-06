Wetter: Thüringen Forst rechnet mit höchster Waldbrandgefahr

Aktuell gelten in Thüringen insbesondere im Norden und Süden verbreitet hohe Waldbrandgefahrstufen (Stufe 4) sowie in den Kammlagen des Thüringer Waldes und im Osten die mittlere Waldbrandgefahrenstufe 3. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert vor allem in Bereichen der Forstämter Sonneberg, Heldburg und Kaltennordheim im Süden des Landes die höchste Waldbrandgefahrenstufe für den kommenden Mittwoch. Betroffen sein kann außerdem das Altenburger Land an der Grenze zu Sachsen und Sachsen-Anhalt.