Leipzig - Sonne pur und eine Tropennacht: Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in dieser Woche auf große Hitze gefasst machen. Am Sonntag und Montag solle es nicht ganz so heiß werden, vor allem in den kommenden beiden Nächten kühle es sich ab. Eine gute Möglichkeit, noch einmal durchzulüften, sagte ein Sprecher des DWD.