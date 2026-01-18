In Bayern herrscht am Morgen verbreitet leichter Frost, in Alpentälern und im Bayerwald teils auch mäßiger Frost. Örtlich besteht Glättegefahr durch Reif oder überfrierende Nässe. In Teilen Schwabens und Oberbayerns bleibt es auch tagsüber bei leichtem Dauerfrost. In der Nacht zum Montag wird erneut verbreitet mäßiger Frost erwartet.