Für Südbayern wie für Nordbayern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute von West nach Ost durchziehenden Regen, teils auch kräftig. In der zweiten Tageshälfte soll es Auflockerungen, jedoch weiterhin noch Schauer geben. Vereinzelt sind demnach auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen sollen im Süden bei 7 bis 10 Grad liegen, im Norden bei bis zu 12 Grad.