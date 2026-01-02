Wetter: Sturm, Schnee und Glätte erwartet

Verbreitet treten Wind- und Sturmböen auf, in den Hochlagen der Mittelgebirge sind laut der Vorhersage teils schwere Sturm- bis Orkanböen möglich. Dazu ziehen Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durch, die vor allem im Bergland einige Zentimeter Neuschnee bringen. Auch abseits der Berge könne es bei kräftigeren Schauern kurzzeitig weiß werden – Glätte ist vielerorts ein Thema.