Erfurt (dpa/th) - Wind und Sturm bestimmen das Wetter in Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht in einem Warnlagebericht von Böen bis zu 85 Kilometern pro Stunde, in Kammlagen seien sogar Sturmböen bis 100 Kilometern pro Stunde möglich. Im Laufe des Nachmittags lasse das Sturmtief wieder nach, hieß es weiter.