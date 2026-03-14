Wetter: Statt Sonne wieder Wolken und Regen

In Niederbayern wird es am wärmsten

Mit Ausnahme Südostbayerns soll es schon am Morgen überall bewölkt sein. In Franken und Schwaben ist laut DWD Regen angesagt, der sich langsam Richtung Südosten ausbreitet. Am wärmsten soll es mit bis zu 15 Grad in Teilen Niederbayerns werden, in Unterfranken zwischen Spessart und Rhön dagegen liegen die Höchsttemperaturen bei kühlen 7 Grad. Auch am Sonntag soll es überwiegend stark bewölkt werden, mit Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad.