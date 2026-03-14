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  4. Statt Sonne wieder Wolken und Regen

Wetter Statt Sonne wieder Wolken und Regen

Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter in Bayern ungemütlich, in den Bergen soll es schneien.

Wetter: Statt Sonne wieder Wolken und Regen
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Im Allgäuer Alpenvorland war es schon am Freitagmorgen trüb. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Nach überwiegend heiteren Tagen schlägt das Wetter an diesem Wochenende endgültig um: Der Einflussbereich eines Tiefs über dem Nordatlantik bringt kühlere Temperaturen, Regen und in den Alpen auch Schnee nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Am Alpenrand und im Gebirge sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter, ab dem Nachmittag soll es schneien. In Staulagen der Allgäuer Alpen erwarten die Meteorologen örtlich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

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In Niederbayern wird es am wärmsten

Mit Ausnahme Südostbayerns soll es schon am Morgen überall bewölkt sein. In Franken und Schwaben ist laut DWD Regen angesagt, der sich langsam Richtung Südosten ausbreitet. Am wärmsten soll es mit bis zu 15 Grad in Teilen Niederbayerns werden, in Unterfranken zwischen Spessart und Rhön dagegen liegen die Höchsttemperaturen bei kühlen 7 Grad. Auch am Sonntag soll es überwiegend stark bewölkt werden, mit Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad.