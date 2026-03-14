München (dpa/lby) - Nach überwiegend heiteren Tagen schlägt das Wetter an diesem Wochenende endgültig um: Der Einflussbereich eines Tiefs über dem Nordatlantik bringt kühlere Temperaturen, Regen und in den Alpen auch Schnee nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Am Alpenrand und im Gebirge sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter, ab dem Nachmittag soll es schneien. In Staulagen der Allgäuer Alpen erwarten die Meteorologen örtlich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.
Wetter Statt Sonne wieder Wolken und Regen
dpa 14.03.2026 - 07:54 Uhr