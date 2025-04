München (dpa/lby) - Mit dem Start in die Osterferien wird das Wetter regnerischer. Ab Sonntag ziehen die ersten Regenschauer über den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zuvor scheint am Samstag noch viel Sonne bei bis zu 17 Grad im Hofer Land und 24 Grad in Mainfranken.