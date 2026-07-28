Wetter: Start in die Hitzewelle - Temperaturen bis zu 33 Grad

Meteorologe empfiehlt: in der Nacht lüften

DWD-Meteorologe Markus Eifried rät dazu, in der kommenden Nacht die Fenster zu öffnen: "Die Nacht zum Mittwoch ist die letzte kühle Nacht zum Durchlüften" - mit Tiefstwerten zwischen 10 und 20 Grad. Am Mittwoch kann es dann selbst an den Küsten bis zu 30 Grad warm werden. Am Rhein sind laut DWD bis zu 38 Grad möglich. Noch heißer wird es dann am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 39 Grad. Gleichzeitig drohen allerdings auch kräftige Schauer und Gewitter.