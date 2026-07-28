Offenbach - Am Oberrhein beginnt heute die für die nächsten Tage angekündigte Hitzewelle in Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dort bis zu 33 Grad bei viel Sonnenschein. Im Großteil des Landes geht der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad bei wolkenlosem Himmel aus. Nur im Norden und Nordosten ist es mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 27 Grad deutlich weniger heiß. Örtlich kann es dort auch regnen.
Wetter Start in die Hitzewelle - Temperaturen bis zu 33 Grad
dpa 28.07.2026 - 02:00 Uhr