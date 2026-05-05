Wetter: Starkregen und Gewitter – Sonne meldet sich zum Wochenende

Der Mittwoch bleibt überwiegend grau und nass: Neben länger anhaltendem Regen erwarten die Wetterexperten auch einzelne Schauer und kurze Gewitter. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und liegen nur noch zwischen 9 und 16 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter unbeständig mit vielen Wolken und zeitweisem Regen. Am Freitag wird dann wieder Sonnenschein erwartet.