Wetter: Starkregen und Gewitter – Sonne meldet sich zum Wochenende

Leipzig - Kräftiger Regen und einzelne Gewitter bestimmen die nächsten Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) setzt sich zum Wochenende hin die Sonne wieder durch.
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bringen Schauer und Gewitter Abkühlung. Zum Ende der Woche kehrt die Sonne aber wieder zurück.
Leipzig - Kräftiger Regen und einzelne Gewitter bestimmen die nächsten Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) setzt sich zum Wochenende hin die Sonne wieder durch.
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Heute ist es meist stark bewölkt, gebietsweise ziehen Schauer und Gewitter durch, lokal mit kräftigem Starkregen. Die Temperaturen erreichen den Angaben nach Höchstwerte von 16 bis 23 Grad, im Bergland bleibt es etwas kühler. In der Nacht zum Mittwoch fällt verbreitet Regen, teils schauerartig und gewittrig, an einigen Orten mit hohen Niederschlagsmengen.
Der Mittwoch bleibt überwiegend grau und nass: Neben länger anhaltendem Regen erwarten die Wetterexperten auch einzelne Schauer und kurze Gewitter. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und liegen nur noch zwischen 9 und 16 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich das Wetter unbeständig mit vielen Wolken und zeitweisem Regen. Am Freitag wird dann wieder Sonnenschein erwartet.