Wetter: Starkregen in Bayern - lokal bis zu 150 Liter erwartet

Überschwemmte Keller in Nürnberg

Am Samstag sind in Nürnberg innerhalb von drei Stunden rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Laut Angaben der Feuerwehr seien am Nachmittag mehr als 300 Notrufe eingegangen. Die Rettungskräfte rückten demnach rund 150 Mal aus. In den meisten Fällen seien Keller vollgelaufen, hieß es. Auch in einer Tiefgarage und auf mehreren Straßen sei das Wasser rund einen halben Meter hoch gestanden. Am Abend habe der Regen dann aufgehört.