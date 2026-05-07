Leipzig (dpa/sn) - In Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist mit Starkregen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert bis zum Mittag Regenmengen von 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Besonders betroffen sollen der Osten von Thüringen, der Westen von Sachsen sowie der Süden von Sachsen-Anhalt sein, wie es hieß. Am Freitag soll es in den drei Bundesländern weitgehend trocken bleiben.