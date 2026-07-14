Wetter: Starke Gewitter und Sturmböen erwartet

Leipzig - Nach teils kräftigen Gewittern in der Nacht müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute erneut auf Unwetter einstellen. Das geht aus der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.
Nach teils kräftigen Gewittern in der Nacht bleibt das Wetter stürmisch. Wann wird es freundlicher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?
Leipzig - Nach teils kräftigen Gewittern in der Nacht müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute erneut auf Unwetter einstellen. Das geht aus der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.
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Bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad entwickeln sich heute örtlich Schauer und Gewitter. Dabei sind heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde möglich.
Laut DWD können die Gewitter nur langsam abziehen. Dadurch sind lokal auch starke Unwetter mit noch höheren Regenmengen von mehr als 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, größerem Hagel und schweren Sturmböen bis 95 Kilometer pro Stunde nicht ausgeschlossen.
Freundlichere Aussichten
Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt die Wetterlage vor allem in Sachsen und Thüringen angespannt. Dort sind laut den Wetterexperten weitere Schauer und Gewitter möglich. Auch tagsüber ziehen Schauer und Gewitter über die Region, die Temperaturen gehen mit 22 bis 29 Grad etwas zurück.
Zum Ende der Woche wird es wieder etwas freundlicher. Am Donnerstag lockert der Himmel zeitweise auf, allerdings sind vor allem in den Mittelgebirgen sowie im Norden Sachsen-Anhalts weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich.