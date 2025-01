Wetter: Starke Böen ziehen über Bayern

In der Nacht zu Freitag sowie am Freitagvormittag besteht wieder Glatteisgefahr. Der DWD erwartet Tiefstwerte von plus zwei bis minus vier Grad. Tagsüber gibt es südöstlich der Fränkischen Alb dichte Wolken und zeitweise Regen. Vormittags müssen die Menschen weiter mit Glatteis rechnen. Weiter nördlich bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen zwischen zwei und sechs Grad.