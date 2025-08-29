Wetter: Sonnigster August seit Jahrzehnten in Thüringen

Offenbach/Erfurt (dpa/th) - Der Monat August war in Thüringen einer der fünf sonnigsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Das zeigen vorläufige Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach ersten Auswertungen seiner rund 2.000 Messstationen. Demnach lag die Sonnenscheindauer mit 255 Stunden rund 33 Prozent über dem langjährigen Mittel der Referenzperiode 1961 bis 1990. Die Temperatur lag im Monatsmittel bei 17,8 Grad Celsius und damit deutlich über dem langjährigen Mittel von 16 Grad Celsius. Zur Monatsmitte hatte eine Hitzewelle in Thüringen örtlich Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius gebracht - insbesondere um Artern und Sondershausen sowie im Thüringer Becken, heißt es weiter.