Leipzig (dpa/sn) - Wer einen Herbstspaziergang in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen machen möchte, sollte dieses Wochenende nutzen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet insbesondere am Samstag mit viel Sonne. Sachsen-Anhalt dürfte die meiste Sonne abbekommen, aber auch in Sachsen und Thüringen klart es im Tagesverlauf auf, so der DWD. Demnach betragen die Höchstwerte neun bis zwölf Grad, im Bergland kann es etwas kühler werden.
Wetter Sonniges Wochenende steht bevor
dpa 17.10.2025 - 08:05 Uhr