Wetter: Sonniges Wochenende steht bevor

Die Nacht zum Sonntag könnte laut DWD weit verbreiteten Frost mit sich bringen. Die Temperaturen fallen dann auf Tiefstwerte von ein bis minus vier Grad, bodennah sogar bis zu minus fünf Grad. Am Sonntag werden vor allem in Thüringen mehr Wolken erwartet, es bleibt aber etwa in Ostsachsen überwiegend heiter und insgesamt trocken, so der DWD. Ein Tiefdruckgebiet bringt in der kommenden Woche wechselhaftes Wetter und Regen mit sich, dafür dürften jedoch die Temperaturen ansteigen und die Nächte frostfrei bleiben, hieß es weiter.