Am Dienstag erwarten die Experten noch höhere Temperaturen. Bis zu 31 Grad könnte das Thermometer messen. Zudem ist ein leichter Wind spürbar und Wolken werden nicht erwartet. Nachdem die Temperaturen in der Nacht wieder etwas abgekühlt sind, zeichnet sich am Mittwoch ein ähnliches Wetterbild. Bei Höchstwerten von 28 bis 31 Grad werden am Nachmittag allerdings erste Schauer erwartet, die sich in der Nacht ausbreiten könnten. Zudem kann es in einigen Regionen erste Gewitter geben.