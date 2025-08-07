Wetter: Sonnige und heiße Aussichten für das Wochenende in Bayern

Am Samstag wird der Sonnenschein teils von Schleierwolken getrübt. Dennoch soll es laut DWD mit Höchstwerten von 28 bis 34 Grad der zunächst heißeste Tag werden. Nur am Alpenrand kann es am Wochenende auch zu Schauern und Gewittern kommen. Der Sonntag bleibt dem DWD zufolge ebenfalls heiß und sonnig bei Höchsttemperaturen von 27 bis 33 Grad.