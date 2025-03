Wetter: Sonnige Aussichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Dresden/Magdeburg/Erfurt - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet die Menschen in den kommenden Tagen sonniges Wetter nach frostigen Nächten. Zunächst wird es eisig, mit Temperaturen zwischen 0 und minus 6 Grad in den frühen Morgenstunden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Tag setzt sich viel Sonnenschein durch und die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad, im Bergland auf 6 bis 12 Grad.