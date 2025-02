München (dpa/lby) - Die Menschen in Bayern können sich über ein überwiegend sonniges und wärmeres Wochenende freuen. Die Temperaturen klettern am Samstag im Alpenvorland auf bis zu elf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. Den ersten Wochenendtag können Menschen besonders gut für Ausflüge nutzen. "Am Samstag wird es in ganz Bayern sonnig", sagte ein Sprecher des DWD.