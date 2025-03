Aktuell besonders betroffen sind die schwäbische Region um Oberstdorf sowie die oberbayerischen Gegenden um Garmisch-Partenkirchen und Kiefersfelden. Dort herrscht bereits der Waldbrandgefahrenindex vier von fünf. In der Gegend um Reit im Winkl wird sie am Freitag erreicht, in Hohenpeißenberg am Wochenende.