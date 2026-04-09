Wetter: Sonne-Wolken-Mix über Bayern

München (dpa/lby) - Nochmal Sonne tanken bei milden Temperaturen können die Menschen heute in Bayern. Am Freitag könnte es dann dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Regenschauer geben. Auch in der Nacht kann es demnach schon regnen.
Das Wetter im Freistaat bleibt frühlingshaft-freundlich. Das könnte sich am Freitag ändern.
München (dpa/lby) - Nochmal Sonne tanken bei milden Temperaturen können die Menschen heute in Bayern. Am Freitag könnte es dann dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Regenschauer geben. Auch in der Nacht kann es demnach schon regnen.
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An der 20-Grad-Grenze kratzen dürften die Temperaturen westlich des Spessarts, im Oberallgäu und am Bodensee. Mit 12 bis 13 Grad eher kühl könnte es in einigen Tälern des Bayerischen Waldes und der östlichen Mittelgebirge werden. Mit einstelligen Werten rechnet der DWD auf dem Großen Arber und oberhalb von 2.000 Metern.
In der Nacht zum Freitag soll es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt sein und gebietsweise schauerartiger Regen aufziehen. Dieser soll im Laufe des Tages wieder abziehen. Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 9 und 15 Grad. Die Schneefallgrenze in den Alpen liegt bei etwa 2.200 Metern. In den Hochlagen der Alpen kann es zeitweise stürmische Böen und in den östlichen Gebirgsgruppen auch Sturmböen geben.