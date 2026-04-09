Wetter: Sonne-Wolken-Mix über Bayern

Schauerartiger Regen in der Nacht

In der Nacht zum Freitag soll es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt sein und gebietsweise schauerartiger Regen aufziehen. Dieser soll im Laufe des Tages wieder abziehen. Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 9 und 15 Grad. Die Schneefallgrenze in den Alpen liegt bei etwa 2.200 Metern. In den Hochlagen der Alpen kann es zeitweise stürmische Böen und in den östlichen Gebirgsgruppen auch Sturmböen geben.