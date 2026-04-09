 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport

  4. Sonne-Wolken-Mix über Bayern

Wetter Sonne-Wolken-Mix über Bayern

Das Wetter im Freistaat bleibt frühlingshaft-freundlich. Das könnte sich am Freitag ändern.

Wetter: Sonne-Wolken-Mix über Bayern
1
Das Wetter in Bayern soll frühlingshaft bleiben. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

München (dpa/lby) - Nochmal Sonne tanken bei milden Temperaturen können die Menschen heute in Bayern. Am Freitag könnte es dann dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge Regenschauer geben. Auch in der Nacht kann es demnach schon regnen. 

Nach der Werbung weiterlesen

An der 20-Grad-Grenze kratzen dürften die Temperaturen westlich des Spessarts, im Oberallgäu und am Bodensee. Mit 12 bis 13 Grad eher kühl könnte es in einigen Tälern des Bayerischen Waldes und der östlichen Mittelgebirge werden. Mit einstelligen Werten rechnet der DWD auf dem Großen Arber und oberhalb von 2.000 Metern. 

Schauerartiger Regen in der Nacht

In der Nacht zum Freitag soll es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt sein und gebietsweise schauerartiger Regen aufziehen. Dieser soll im Laufe des Tages wieder abziehen. Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 9 und 15 Grad. Die Schneefallgrenze in den Alpen liegt bei etwa 2.200 Metern. In den Hochlagen der Alpen kann es zeitweise stürmische Böen und in den östlichen Gebirgsgruppen auch Sturmböen geben.