Wetter: Sonne und Regenwolken wechseln sich in Bayern ab

Bis zu 27 Grad am Samstag

Am Donnerstag und am Freitag wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab. An beiden Tagen erwartet der DWD Höchsttemperaturen zwischen 19 und 26 Grad und frischen Wind. Am Samstag soll es laut DWD vor allem in Schwaben und Oberbayern freundlicher werden. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 27 Grad.